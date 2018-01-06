Юрген Клопп: "Сделали все, чтобы сохранить Коутинью, но "Барселона" - его мечта"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что с большой неохотой прощается с полузащитником Филиппе Коутинью, который перешел в "Барселону". Он также добавил, что бразилец очень хотел перейти в стан сине-гранатовых еще в летнее трансферное окно, однако даже после этого оставался настоящим профессионалом.

Напомним, что "Барселона" подписала контракт с 25-летним игроком до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

– Команда и клуб с большой неохотой прощаются с Коутинью – нашим хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком. Ни для кого не секрет, что он хотел перейти в "Барселону" еще с июля прошлого года, когда каталонцы впервые обозначили свой интерес, – приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Клоппа. – Коутинью всем дал понять, что очень хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Несмотря на это нам удалось сохранить его в команде еще на полгода.

Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде. Я могу заверить болельщиков, что клуб сделал все возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил, что его будущее в "Барселоне". Это его мечта.

Все это время Коутиньо был предан команде и помогал нам побеждать. Он каждый день тренировался на базе после закрытия летнего трансферного окна, хотя и не смог нас убедить отпустить его в "Барселону". Он настоящий профессионал.

Хоть мы и прощаемся с Коутиньо, команда продолжает прогрессировать и развиваться, работает над тем, чтобы вернуть трофеи на "Энфилд".

Трансфер Коутинью в "Барселону" – второй по стоимости в мировом футболе