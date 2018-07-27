Юрген Клопп: "Ливерпуль" не платил за Алиссона сумасшедших денег"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что мерсисайдцы не платили сумасшедших денег за переход голкипера Алиссона из "Ромы". 25-летний бразилец присоединился к "красным" за 72,5 миллиона евро (62,5 + 10 миллионов бонусами), став самым дорогим вратарем в истории.

- Все думают, что мы заплатили очень большие деньги, - цитирует Клоппа ESPN. - Да, большие. Но не сумасшедшие. Посмотрите на отступные за вратаря "Атлетико" Яна Облака, они составляют 100 миллионов евро. Нам приходится тратить большие деньги, чтобы заполучить лучших игроков.

Алиссон провел в "Роме" два сезона, за которые отыграл 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018.