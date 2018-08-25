Юрген Клопп: "Кариус может уйти, но пока этого не произошло"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе из команды голкипера Лориса Кариуса.

- По ситуации с Лорисом пока ничего нового. Ничего не решено, - цитирует тренера Goal.com. - Если он уйдет - так бывает в футболе. Это может случиться. Если это произойдет, мы скажем об этом. Пока мне сказать нечего.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" согласовал аренду 25-летнего немецкого вратаря. Кариус выступает за "Ливерпуль" с лета 2016 года. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 10,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне голкипер провел за мерсисайдцев 33 матча, пропустив 31 гол. В 16 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.