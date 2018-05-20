16:06 | Футбол — Трансферы

Юрченко – в шорт-листе "Спартака"

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По информации "СЭ", 32-летний вратарь Давид Юрченко входит в шорт-лист летних приобретений "Спартака". Красно-белые, напомним, минимум, на полгода потеряли Александра Селихова, у которого диагностирован разрыв ахилла.

Юрченко станет свободным агентом 31 мая, когда у него истекает срок контракта с "Тосно", с которым он выиграл Кубок России и вылетел в ФНЛ. Агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента:

"Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю".

Ранее "СЭ" уже сообщал, что "Спартак" также рассматривает кандидатуру 37-летнего голкипера Сергея Рыжикова, который покинул "Рубин".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kot, kotoryi

Хм, а если забрать всех вратарей, то м.б. Спартак снова станет чемпионом?

16:22

behemothus hippo

Берите всех! Семь вратарей - как минимум.

16:18

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