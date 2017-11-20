Юлиан Нагельсманн: "Хоффенхайм" готов к переговорам с "Баварией" по Вагнеру"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн заявил, что клуб готов продать форварда Сандро Вагнера "Баварии", однако отметил, что клубам для начала стоит договориться о сумме трансфера. В этом сезоне форвард провел 10 матчей в бундеслиге, забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.

– Наш клуб готов к переговорам с "Баварией", – цитирует Goal Нагельсманна. – Но здесь многое зависит от суммы трансфера. Я публично сообщил об их интересе, так как это была правда. Но у нас нет острой необходимости продавать Вагнера.