Юлиан Дракслер: "Не думаю о том, что уйду из "ПСЖ" зимой или летом"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не рассматривает возможность смены клуба в ближайшее время. Ранее появилась информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны "Баварии", которая рассматривает его в качестве замены Франку Рибери.

– Не думаю об уходе из клуба ни зимой, ни летом, – цитирует Goal Дракслера. – Я сосредоточен на целях, которые стоят перед "ПСЖ". Сейчас не то время, чтобы думать о будущем. Но, да, бундеслига мне всегда интересна.

В этом сезоне Дракслер принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.