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Йоветич отправился в Севилью

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Нападающий "Интера" Стеван Йоветич отправился в Севилью, о чем сообщил в своем Instagram. Ожидается, что в ближайшее время 27-летний черногорец пройдет медицинское обследование в "Севилье" и подпишет контракт. Игрок будет арендован до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.

 

Sevilla

Фото опубликовано Stevan Jovetic (@sj10___) Янв 10 2017 в 3:12 PST

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