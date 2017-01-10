Нападающий "Интера" Стеван Йоветич отправился в Севилью, о чем сообщил в своем Instagram. Ожидается, что в ближайшее время 27-летний черногорец пройдет медицинское обследование в "Севилье" и подпишет контракт. Игрок будет арендован до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.