Йоан Молло: "Спасибо, "Зенит". Желаю выиграть чемпионство"

Экс-игрок "Зенита" Йоан Молло поблагодарил питерский клуб и пожелал удачи в новом сезоне. В среду стало известно, что стороны расторгли контракт.

"Спасибо, "Зенит". Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство", - написал Молло в Инстаграме.

28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.