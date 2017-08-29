Йоахим Лев: "Не понимаю, с какой стати Дембеле начал шантажировать "Боруссию"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не поддержал нападающего Усмана Дембеле, который решил бойкотировать тренировки перед своим переходом из дортмундской "Боруссии" в "Барселону". Вчера футболист подписал с каталонским клубом контракт сроком на пять лет.

- Я могу понять молодых футболистов в начале карьеры, - цитирует L'Equipe Лев. - Но я не могу понять, когда он начал забастовку. Футболисты должны быть примером для подражания для болельщиков и молодежи. Бойкот должен быть последней инстанцией, иначе контракты сейчас вообще ничего не стоят.