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12:49 | Футбол — Трансферы

Йоахим Лев: "Не понимаю, с какой стати Дембеле начал шантажировать "Боруссию"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не поддержал нападающего Усмана Дембеле, который решил бойкотировать тренировки перед своим переходом из дортмундской "Боруссии" в "Барселону". Вчера футболист подписал с каталонским клубом контракт сроком на пять лет.

- Я могу понять молодых футболистов в начале карьеры, - цитирует L'Equipe Лев. - Но я не могу понять, когда он начал забастовку. Футболисты должны быть примером для подражания для болельщиков и молодежи. Бойкот должен быть последней инстанцией, иначе контракты сейчас вообще ничего не стоят.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

потому что он плохо воспитанный негр

13:12