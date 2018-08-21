Яя Туре хочет стать игроком "Марселя"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, этим летом ставший свободным агентом, планирует продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает Le10sport. По информации источника, 35-летний ивуариец хочет перейти в "Марсель" и уже предложил такой вариант боссам "южан".

"Марсель" сомневается в необходимости подписания соглашения с возрастным игроком. Туре уже сообщили, что клуб ориентирован на более молодых футболистов. Также против этого трансфера могут сыграть завышенные ожидания полузащитника по зарплате. Впрочем, хавбек готов их снизить. Таким образом, эта сделка теоретически возможна.

Напомним, последние 8 лет Туре провел в составе "Сити". В составе этого клуба хавбек провел 316 матчей во всех турнирах, забив 79 мячей.