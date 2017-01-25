Яго Аспас: "ПСЖ"? Счастье не купить за деньги"

Форвард "Сельты" Яго Аспас заявил, что не собирается рассматривать предложение от "ПСЖ" и отметил, что он счастлив в испанской команде. Всего за "Сельту" 30-летний нападающий провел 243 матча, в которых набрал 87 голов и отдал 19 голевых передач. Также футболист дважды менял клуб – переходил в "Ливерпуль" и "Севилью", однако надолго там не задержался.

– Да, "ПСЖ" мной интересовался, как и многие другие команды, – цитирует ООРА Cadena Ser Аспаса. – Но я останусь в "Сельте" до тех пор, пока этого хотят в клубе. Я счастлив в Испании со своей семьей, родителями, этого не купить за деньги. Я всегда мечтал играть за "Сельту", когда был молод, и хочу завершить здесь карьеру.