"Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре". Месседж Смолова

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на официальном сайте клуба обратился к болельщикам команды с заявлением. Футболист сообщил, что не намерен покидать команду зимой, и будет ждать интересных предложений летом после чемпионата мира-2018.
– Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой, – сказал Смолов. – Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.
Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям.
serzheo
По сути мог сказать проще. С Зенитом не смогли договориться, ибо платить больше 10 лямов за 30-ти летнего напа, (пусть и неплохого) Зенит не стал. А Вестхем побоялся ехать, да и не нужен он особо (ежели правду говорить) Вот и вся история. И останется Смола в Краснодаре навсегда, либо в Турцию рванет (если конечно там больше 10 лямов дадут, что вряд ли)
21:42
Igorello97
Главное чтобы была мотивация играть за Краснодар, уж очень он засиделся в клубе, каждое межсезонье он собирается уйти, а все никак. Это не может не раздражать его.
21:09
Berkut-7
Смолов Краснодар твой клуб играй в своё удовольствие , получай там нормальную зарплату там, станешь легендой клуба , если будешь играть каждый год на таком уровне и нетолько клуба, а чемпионата России ,а если и сам чемпионат выиграешь будет вообще топово....а все эти Вест -Хемы днищенские нафиг не сдались, смотри как эти убогие клубы уродуют игроков , тот же Муса или Павлюченко их просто на лавке загнобили, Павлюченко был лучший нападающий в Тотенхэме на тот момент, но его упорно держали на банке , в общем не ломай себе карьеру она с трудом у тебя появилась .
20:37
Мишико5
Смолов - это нынешний лучший футболист России. И очень умный. Он говорит на двух языках. Он забивает много из всех нынешних игроков наших. это наш Шевченко! это наш Арвеладзе Шота. Это наш Филипп Киркоров...... Он правильно делает, что не уезжает из команды сейчас. но чемоданы собраны и ждут лета, после чемпионата мира в России. он понимает, что эта команда, сборная России, сборная алагирца Черчесова, дрим тим (это в продолжение темы месседжа как инослова) футбольной России этого вывека, на этом чемпионате пройдет до восьмерки лучших. МИНИМУМ. И Смолов забьет порядка пяти громких мячей. и судьи не будут помогать ни капельки! так что, Смолов, веди команду Шалимова ко второму месту (а первое я отдаю моему локомотиву) и после чемпионата мира принимай предложение условного какого-нибудь середняка испанского (например, мадридского реала), или арсенала, или боруссии, или монако, или лестера, или шальке. Все будет, Смолов! все, будет! Шевченко ушел будучу даже старше тебя. Арвеладзе приблизительно тоже старше был. Киркоров сменил имидж тоже будучи старше. только подтяни итальянский на всякий случай и немецкий, и испанский с французским. Время есть - после тренировок футбольных тренируйся в лингвоцентрах. шесть месяцев на это
19:49
alexniko77
желает сохранить хорошую мину при плохой игре, а именно: никому, даже спаму и зениту, за те бабосы, которые хочет отжать за тебя магнит-манагер, на х..р не нужен. вот такая правда жизни, федя...
19:44
streletc1783
Грамотно решил.Сверкнёт на мире и уедет в Боруссию Д,тем более там проблемы с игрой.
19:36
sdf_1
Месседж Смолова ------------------------ А по-русски "Послание Смолова" нельзя было написать? Скоро, небось, начнёте писать "Smolov's message". Во Франции за использование иностранных слов вместо аналогичных французских вам бы общественность всыпала по первое число. И правильно бы сделала, между прочим
19:26
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
экскьюз муа России*
19:24
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Alexthegreat31 Молодец, Фёдор! Минуя газпром в Европу надо. Лига чемпионов им снова не светит, а Краснодар , глядишь и поборется///////////////// да не нужен там никому старпер хрустальный, годичные кольца на пятке подсчитай там их >30(это не секрет в россии - всем списывают 2-3)
19:23
Алексей Д.
Ну в Феде я и не сомневался, он таки не дурак. Это только Серж мог всерьёз думать, что Смолов пойдёт в Зенит. А за полгода до чм ехать в Англию боязно. Здоров будет, летом уедет. Адназначна
19:23
Russellmoto
В Англию нужно было уезжать..пока нужен был.труханул.
19:13
Alexthegreat31
Молодец, Фёдор! Минуя газпром в Европу надо. Лига чемпионов им снова не светит, а Краснодар , глядишь и поборется
19:06
баламошка
"Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему"./////////////Слова не юношы,но мужа. Не то что ироды Чуба и Кокошка.
19:03
NapoliFC
Бабосов дают меньше, ехать хрен знает куда, язык иностранный, еще и в аутсайдеры зовут, они что тупые?:)
19:00
igogohruhru
Реал, Тотенхем..Нас и тут неплохо кормят!
18:59
serzheo
Ну так ясен пень. Ибо глупо переходить в Вестхем и Стамбул, не уму не сердцу, а в Барселону не зовут. Пресса может писать всё что угодно, но голова на плечах у футболистов и агентов имеется.
18:53
К.Б.Ын
"Я ПРОДОЛЖУ ТРУДИТЬСЯ И ИГРАТЬ В "КРАСНОДАРЕ". МЕССЕДЖ СМОЛОВА--------- Кто бы сумлевался ) А то Испания, Германия, Англия. В Краснодаре прекрасные семечки без шелухи )))
18:50
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
а теперь Краснодару приятно будет играть с ним понимая что он летом на выброс? вот вопрос!
18:46
Wowa1803
Ну жди
18:44
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
побоялся что Заболотный на спину наступит на тренировке пару раз и обздец.... отжимай трусы
18:44
igogohruhru
По этому поводу надо сделать новую тату!
18:41
Леск
красавчик.
18:41
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
эх не нужен никому
18:41
suomi257
после ЧМ перейдёт в Арсенал тульский
18:41
oleg.bob
Молодец! Уважаю!
18:39
King's Bounty RND
не будет ничего после ЧМ. да и не мальчик.
18:37