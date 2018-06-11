"Все грезят о "Реале" и "Барселоне", но..." Совет Мхитаряна Головину

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит осторожно подойти к выбору будущего клуба в карьере. По данным СМИ, хавбеком интересуются "Монако" и "Ювентус".

- Если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке, - цитирует "Р-Спорт" Мхитаряна. - Понятно, что все грезят о "Реале" или "Барселоне", но надо четко понимать: переход в клуб такого уровня способен просто погубить игрока. Поэтому надо как можно больше играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг уже на более высокий и серьезный уровень.

- Почему, на ваш взгляд, в России уже долгое время не появляется игроков, способных украсить европейские клубы или стать центральной фигурой и лидером национальной сборной?

- Причин может быть множество. Плохая работа селекционеров, не слишком правильный менталитет футболистов, не слишком высокий уровень специалистов, работающих в клубах. Знаю клубы, в которых с игроками работают вообще не футбольные люди. Знаю игроков, которые видят в футболе только возможность хорошо заработать. А с таким отношением к футболу необходимость прогрессировать отпадает за ненадобностью. В этом, собственно, кроется глобальная проблема.