Вратарь Гуаита перешел в "Кристал Пэлас" свободным агентом

"Кристал Пэлас" на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера "Хетафе" Висенте Гуаиты​. 31-летний вратарь перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как его соглашение с испанским клубом истекает 1-го июля.

"Кристал Пэлас" заключит с футболистом трехлетний контракт. Отмечается, что Гуаита мог перейти в "Пэлас" еще зимой, однако стороны не смогли договориться о сумме трансфера. В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании и пропустил 24 мяча.