Воспитанник "Спартака" Гультяев перешел из "Тамбова" в армянский "Бананц"

Защитник Илья Гультяев перешел из "Тамбова" в "Бананц", сообщает официальный сайт российского клуба. 29-летний игрок выступал в составе "Тамбова" с прошлого сезона. На его счету 25 матчей и 3 гола за "Тамбов".

– Мне очень было приятно играть за футбольный клуб "Тамбов", – сказал Гультяев. – Я благодарен своим партнерам, коллективу и руководству клуба за время, проведенное здесь. Отдельная благодарность болельщикам – их поддержку я чувствовал всегда! Я не говорю вам "прощайте", я говорю "до свидания". Надеюсь, наши пути на футбольной карте еще обязательно пересекутся.

Гультяев – воспитанник "Спартака", также в его карьере были "Томь", "Уфа", "Нефтехимик", "Енисей" и "Тосно"​.