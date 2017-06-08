20:19 | ФУТБОЛ — Трансферы

Воспитанник "Шахтера" стал игроком "Балтики"

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"Балтика" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Александром Касьяном. Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Касьян выступал за "Томь" и "Факел". В 12 матчах чемпионата РФПЛ он не отметился результативными действиями, а в ФНЛ записал на свой счет 4 гола в 12 встречах. Ранее он играет за такие команды, как "Карпаты" и "Химик".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

shpasic дома забыл.////////)))))))

20:57

shpasic

дома забыл.

20:41

баламошка

Где его патриотизм?

20:25