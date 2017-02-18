"Вольфсбург" требует за Родригеса 22 миллиона евро

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес хочет перейти в "Интер", но немецкий клуб готов расстаться с футболистом только за прописанные в контракте сторон 22 миллиона евро, информирует La Gazzetta Dello Sport. Согласно источнику, швейцарец твердо намерен перейти именно в миланский клуб и уже отклонил предложения от других коллективов, включая "Арсенал", "ПСЖ" и "Марсель". Тем не менее, руководство "волков" настаивает, что футболист будет продан только за 22 миллиона, в то время как "Интер" предлагает 15.