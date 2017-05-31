"Вольфсбург" приобрел защитника "Герты" за 17 миллионов евро

"Вольфсбург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 24-летним защитником Джоном Бруксом. Американец является воспитанником "Герты" и играл за главную команду с 2011 года. Всего на его счету 131 матч и восемь голов.

Контракт с Бруксом рассчитан на пять лет. Отмечается, что трансфер обошелся "волкам" в 17 миллионов евро, что стало рекордом для футболиста из США. В минувшем сезоне "Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" в двух стыковых матчах (1:0, 1:0) и сохранил прописку в бундеслиге.