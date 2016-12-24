14:03 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Вольфсбург" объявил о переходе Дракслера в "ПСЖ"

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"Вольфсбург" на официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Юлиана Дракслера. 23-летний немец продолжит карьеру в "ПСЖ". Сумму трансфера стороны договорились не разглашать. По неофициальным данным, она составила около 45 миллионов евро. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за новую команду немецкий хавбек будет играть под номером 23.

В текущем сезоне Дракслер сыграл в 14 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Ранее он также выступал за "Шальке", воспитанником которого является.

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