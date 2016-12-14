"Вольфсбург" договорился о подписании контракта с Рихедли Базуром

"Вольфсбург" подпишет контракт с полузащитником "Аякса" Рихедли Базуром, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Соглашение с 20-летним голландцем, имеющим гражданство Кюрасао, будет рассчитано на четыре с половиной года.

Базур, который считается одним из самых перспективных молодых игроков в Европе, должен присоединиться к команде в начале января. Сообщается, что интерес к игроку также проявляли такие европейские гранды, как "Барселона", "Арсенал", "Ливерпуль", "Милан" и "Челси".

– Базур давно попал в сферу наших интересов, – приводит пресс-служба "Вольфсбурга" слова спортивного директора клуба Олафа Ребе. – Мы очень рады, что голландец выбрал именно "Вольфсбург", несмотря на то что у него были другие, не менее привлекательные предложения от нескольких европейских грандов. В настоящий момент игрок находится в начале своей карьеры, и мы убеждены в том, что в "Вольфсбурге" Базур сможет выйти на новый уровень, сделав следующий шаг в развитии.

После 14 туров "Вольфсбург" с 10 очками в активе занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды от зоны вылета составляет одно очко.