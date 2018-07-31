Владимир Шевчук: "Головин задержится в "Монако" на пару лет, не больше"

Бывший главный тренер "Сатурна", "Сокола", "Химок" и "Алании" Владимир Шевчук считает, что полузащитник Александр Головин через пару лет покинет "Монако"​. По его мнению, начинать европейскую карьеру в стане монегасков комфортнее, чем в Англии.

– Головин подписал контракт с "Монако" до 2023 года. Полагаете, он на все пять лет там задержится или вскоре переберется на Туманный Альбион, куда так стремился?

– Хочу в первую очередь отметить значимость происшедшего, - цитирует "Московский комсомолец" Шевчука. - Весь наш футбольный мир рад этому событию. Понятно, что не самый топовый клуб, но постоянный участник Лиги чемпионов, год назад выиграл первенство Франции. Что касается устремлений Головина в Англию, то не слишком верю, что он выбирал самостоятельно. И, конечно, начинать в "Монако" европейскую карьеру куда комфортнее. И клуб подходящий. Мбаппе там стал полноценной звездой уже в 18 лет – это о многом говорит. Думаю, Саша тоже задержится здесь на пару лет, не больше.