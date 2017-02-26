Владелец "Интера" обсудил с президентом "Реала" трансфер Хамеса Родригеса

Владелец "Интера" Чжан Цзиньдун встретился с президентом "Реала" Флорентино Пересом на базе мадридской команды, информирует пресс-служба итальянского клуба. По информации испанских СМИ, стороны обсудили возможный переход полузащитника "Королевского клуба" Хамеса Родригеса в "Интер" предстоящим летом.

Отмечается, что "Реал" не намерен отпускать колумбийского футболиста меньше, чем за 80 миллионов евро.