08:23 | ФУТБОЛ — Трансферы

Владелец "Интера" обсудил с президентом "Реала" трансфер Хамеса Родригеса

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Владелец "Интера" Чжан Цзиньдун встретился с президентом "Реала" Флорентино Пересом на базе мадридской команды, информирует пресс-служба итальянского клуба. По информации испанских СМИ, стороны обсудили возможный переход полузащитника "Королевского клуба" Хамеса Родригеса в "Интер" предстоящим летом.

Отмечается, что "Реал" не намерен отпускать колумбийского футболиста меньше, чем за 80 миллионов евро.

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