Витсель попрощался с "Зенитом" и Санкт-Петербургом

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поблагодарил "Зенит" за четыре с половиной сезона, проведенные в клубе. Сегодня он перешел в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации "СЭ", "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро.

"После четырех с половиной лет в России для меня пришло время двигаться дальше. Хочу поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти прекрасные годы, полные прекрасными воспоминаниями. От президента до всего технического персонала, тренеров, одноклубников, друзей, братьев, сестер и, конечно, невероятных и потрясающих фанатов за их поддержку и любовь.

Я горжусь тем, что стал частью истории "Зенита" и ухожу с четырьмя титулами. Я на 100 уверен, что ребята выиграют чемпионат в конце сезона. "Петровский" и красивый город Санкт-Петербург всегда будут занимать особое место в моем сердце, и я буду внимательно следить за судьбой клуба.

Сейчас я с нетерпением жду начала работы в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", встречи с новыми партнерами по команде и начала приключения в Китае", - написал Витсель на своем официальном сайте.