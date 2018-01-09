"Виторлул" вернет из "Фиорентины" сына Хаджи

Полузащитник "Фиорентины" Янис Хаджи вернется в "Виторлул", сообщает пресс-служба клуба. Руководство румын согласилось с суммой трансфера, установленной "фиалками" за 19-летнего игрока.

Отметим, что Янис является сыном бывшего хавбека "Реала" и "Барселоны" Георге Хаджи, который в свою очередь является президентом и главным тренером команды из города Констанца.

Напомним, что Янис Хаджи перешел в "Фиорентину" летом 2016 года из "Виторлула" за два миллиона евро. В текущем сезоне футболист не провел в составе итальянцев ни одного матча.