Витинью подписал контракт с "Фламенго" на 4 года

"Фламенго" подтвердил трансфер нападающего ЦСКА Витинью. Игрок попдисал соглашение на 4 года. Другие детали сделки не сообщаются.

Игрок прилетит в Бразилию в воскресенье. Тогда же состоится его презентация для болельщиков команды. В пятницу Витинью принял участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0).

В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач. Всего в составе армейцев с 2013 года он 84 раза выходил на поле и забил 19 голов. В Бразилии выступал за "Ботафого" и "Интернасионал".