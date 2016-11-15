Витинью определится со своим будущим после завершения чемпионата Бразилии

Нападающий "Интернасионала" Витинью отметил, что до окончания чемпионата Бразилии не будет вести переговоров с другими клубами. Последний матч команда проведет 5 декабря. Ранее сообщалось о том, что интерес к форварду проявляет "Фламенго".

ЦСКА, которому принадлежит контракт нападающего, может продать бразильца за 8 миллионов евро. В 2013 году армейцы купили Витинью за 10 миллионов евро у "Ботафого". Соглашение между ЦСКА и бразильцем действует до 2020 года.

- Сейчас мы не ведем переговоров, тем более у меня есть контракт, - приводит UOL слова Витинью. - Мой агент никогда не говорит об этом по ходу сезона. Решим все, когда закончится чемпионат. Я сосредоточен на "Интере".