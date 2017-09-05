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07:55 | Футбол — Трансферы

Витинью: "На месте Неймара тоже перешел бы из "Барселоны" в "ПСЖ"

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Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" признался, что согласен с решением соотечественника Неймара сменить "Барселону" на "ПСЖ". Также он отметил, что на его месте поступил бы так же.

– Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял "Барселону" на "ПСЖ". Понимаете его поступок?

– Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В "Барселоне" эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс "ПСЖ" очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

– На месте Неймара поступили бы так же?

– Конечно! (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Витинью

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Веравалер

Витёк, знай своё место! Цени своё стойло в конюшне и жуй овёс.

09:27

Serenky25

Я Вам больше скажу....будь я на месте Неймара..... эх мы бы с батей развернулись...

08:18

shpasic

хахаха, Витиньо на месте Неймара))) смешно)))

08:15

alex-ls

перейти из нормального клуба в говноклуб ради бабла? конечно!

08:09