Витинью: "На месте Неймара тоже перешел бы из "Барселоны" в "ПСЖ"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" признался, что согласен с решением соотечественника Неймара сменить "Барселону" на "ПСЖ". Также он отметил, что на его месте поступил бы так же.

– Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял "Барселону" на "ПСЖ". Понимаете его поступок?

– Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В "Барселоне" эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс "ПСЖ" очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

– На месте Неймара поступили бы так же?

– Конечно! (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Витинью