Витинью: "На месте Неймара тоже перешел бы из "Барселоны" в "ПСЖ"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" признался, что согласен с решением соотечественника Неймара сменить "Барселону" на "ПСЖ". Также он отметил, что на его месте поступил бы так же.
– Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял "Барселону" на "ПСЖ". Понимаете его поступок?
– Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В "Барселоне" эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс "ПСЖ" очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.
– На месте Неймара поступили бы так же?
– Конечно! (Павел ГУРЕВИЧ)
Веравалер
Витёк, знай своё место! Цени своё стойло в конюшне и жуй овёс.
09:27
Serenky25
Я Вам больше скажу....будь я на месте Неймара..... эх мы бы с батей развернулись...
08:18
shpasic
хахаха, Витиньо на месте Неймара))) смешно)))
08:15
alex-ls
перейти из нормального клуба в говноклуб ради бабла? конечно!
08:09