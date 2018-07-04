"Витесс" Слуцкого подписал игрока из "Аякса-2"

"Витесс" подписал еще одного новичка в летнее трансферное окно. Команду усилил 20-летний защитник Данило Дуки из дубля "Аякса". В минувшем сезоне он провел 33 матча в первом голландском дивизионе. Ранее в "Витесс" из "Трабзонспора" перешел хавбек Матуш Беро.

"Витесс" с этого лета возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.