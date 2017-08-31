Виталий Мутко: "Неопределенность будущего Смолова и Дзюбы беспокоит"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову и форварду "Зенита" Артему Дзюбе в преддверии домашнего чемпионата мира нужна игровая практика. По его мнению, игроки сборной России должны занимать в нынешних, или потенциальных клубах более серьезную позицию.

- Конечно, (неопределенность будущего Смолова и Дзюбы. - Прим "СЭ") беспокоит. Это игроки национальной команды, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Сегодня последний день трансферов. Надеюсь, что и руководители клубов, в которых они играют, и потенциальных, в которые они собираются, хватит разума и понимания, что это игроки национальной сборной, что нам надо, чтобы у них была игровая практика.

Самим ребятам важно определиться. Конечно, в футболе определяет все конечный результат. Мы это все понимаем, надо дать возможность лидерам (сборной. - Прим. "СЭ"), которые играли на Кубке конфедераций, определиться в клубах, занять более серьезную позицию.

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