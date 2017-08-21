Вингер сборной Колумбии, которым интересовался "Спартак", подписал контракт с "Брайтоном"

"Брайтон" объявил о подписании контракта с вингером Хосе Искиэрдо, который ранее выступал за "Брюгге". 25-летний игрок сборной Колумбии, которым ранее интересовал "Спартак", заключил четырехлетнее соглашение с английским клубом. Отмечается, что этот трансфер стал рекордным для "Брайтона", однако сумма не называется.

В прошлом сезоне Искиэрдо сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи. Колумбиец выступает в Европе с 2014 года.