Вильям Венкер: "Переход в "Монако" - это большое счастье для меня"

Французский полузащитник Вильям Венкер отметил, что рад переходу в "Монако". Монегаски арендовали бывшего игрока московского "Динамо" у "Антальяспора" до конца сезона, несмотря на проблемы при прохождении медосмотра.

- Сначала я испытал чувство разочарования, когда узнал, что не готов сыграть за "Монако", - приводит пресс-служба клуба слова Венкера. - Но у меня действительно было желание защищать эти цвета. Я сделаю все, чтобы играть в составе команды. Это большое счастье для меня - я в команде с мастерами своего дела.