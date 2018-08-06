Виллиан: "Останусь в "Челси", если только меня не продадут"

Полузащитник "Челси" Виллиан после поражения "синих" от "Манчестер Сити" (0:2) в матче за Суперкубок Англии заявил, что не собирается менять клуб в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что 29-летний бразилец может перебраться в "Реал", "Барселону" или "Манчестер Юнайтед".

– Мое желание – остаться в клубе, если только меня не продадут, – цитирует Goal Виллиана. – Никогда не знаешь, что случится, но я всегда был предельно открыт в своем желании остаться. Я всеми мыслями в "Челси", но никогда не знаешь, что случится завтра. Я надеюсь, что останусь в клубе.

Я никогда не говорил, что хочу уйти из "Челси", но ситуации, сложившиеся при другом тренере, меня огорчали.

Хавбек выступает за лондонцев с лета 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2019/20. Трансферная стоимость игрока оценивается в 34,2 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Виллиан провел в составе "Челси" 55 игр, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.