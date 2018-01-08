Виктор Булатов: "Если поступит хорошее предложение, Промеса можно продавать уже сейчас"

Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым нет смысла тянуть до лета с продажей нападающего Квинси Промеса. По его словам, клуб должен принять предложение, если его устроит сумма трансфера.

– Стоит ли отпустить Квинси Промеса в зимнее трансферное окно?

– Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов "Спартак" уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит "Спартак", тянуть до лета смысла, мне кажется, нет. (Александр МУЙЖЕНК)

Полное интервью Виктора Булатова