Виктор Булатов: "Если поступит хорошее предложение, Промеса можно продавать уже сейчас"

Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым нет смысла тянуть до лета с продажей нападающего Квинси Промеса. По его словам, клуб должен принять предложение, если его устроит сумма трансфера.
– Стоит ли отпустить Квинси Промеса в зимнее трансферное окно?
– Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов "Спартак" уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит "Спартак", тянуть до лета смысла, мне кажется, нет. (Александр МУЙЖЕНК)