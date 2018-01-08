Виктор Булатов: "Дзюба пригодился бы "Локомотиву"

Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе лучше покинуть питерскую команду. По его словам, форвард пригодился бы "Локомотиву".

– Артему Дзюбе лучше покинуть "Зенит"?

– Думаю, да – раз Манчини не видит его в составе. А если Смолов окажется в "Зените", Артему точно следует искать другую команду. В борьбе за чемпионство Дзюба пригодился бы "Локомотиву". При игре в навал, с фланговыми подачами Артем полезен. (Александр МУЙЖЕНК)

Полное интервью Виктора Булатова