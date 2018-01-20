Видаль покинет "Баварию" из-за Горецки?

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль недоволен тем, что клуб приобрел у "Шальке" Леона Горецку, сообщает Bild. 30-летний чилиец готов покинуть мюнхенскую команду следующим летом, чтобы избежать конкуренции с 22-летним немцем.

Отмечается, что "Бавария" не будет удерживать Видаля. Главным претендентом на чилийца считается "Челси", который зимой делал попытку приобрести игрока.

Напомним, Видаль выступает за "Баварию" с 2015 года. В этом сезоне чилиец провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.