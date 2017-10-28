Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может в январе перейти в "Интер", сообщает Tuttosport. По информации источника, руководство мюнхенцев недовольно поведением хавбека за пределами поля и намерено продать игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что футболист имеет проблемы с алкоголем. В частности, он выпивал во время учебно-тренировочных сборов "Баварии", попадал в аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Недавно чилиец стал участником драки, произошедшей в одном из клубов Мюнхена, где хавбек отдыхал с друзьями.

Видаль: король Артуро или король скандалов?