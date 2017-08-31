Вида перейдет в "Бешикташ" зимой в качестве свободного агента

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида перейдет в "Бешикташ" в зимнее трансферное окно, сообщает Fotomac. По информации источника, 28-летний хорват достанется турецкому клубу в статусе свободного агента.

Отмечается, что Вида, чей контракт с украинской командой истекает 31 декабря, уже предварительный контракт со стамбульцами. Соглашение рассчитано на 3,5 года, а его зарплата в новой команде за вторую половину сезона-2017/18 составит 1,1 миллиона евро, в сезоне-2018/19 – 2,2 миллиона, а в двух последующих - 2,3 миллиона. Кроме того, в соглашении между защитником и клубом прописана фиксированная сумма призовых за участие в каждом матче - 5 тысяч евро.

Напомним, Вида выступает за киевское "Динамо" с 2012 года. За это время он принял участие в 145 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей.