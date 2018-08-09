Вьетто перешел в "Фулхэм" на правах аренды

"Фулхэм" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто. Арендное соглашение между клубами рассчитано на сезон-2018/19.

24-летний аргентинец выступает за "матрасников" с 2015 года. Ранее клуб из Мадрид уже отдавал игрока в аренду в "Севилью" (сезон-2016/17) и "Вильярреал" (вторая половина сезона-2017/18). В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 29 матчей, забив 5 мячей и отдав 1 голевую передачу.