"Вест Хэм" подтвердил трансфер Пайета в "Марсель" за 30 миллионов евро

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет в ближайшее время перейдет в "Марсель". Пресс-служба лондонского клуба подтвердила, что трансфер хавбека согласован. За 29-летнего футболиста англичане получат 30 миллионов евро.

В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Напомним, что в середине января главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. После этого хавбек был отправлен в молодежную команду.