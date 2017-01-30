09:03 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Вест Хэм" планирует усилиться Джо Хартом в летнее трансферное окно

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Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий в "Торино" на правах аренды, в летнее трансферное окно может стать игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports. По информации британского издания, у вратаря натянутые отношения с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардьолой, что предполагает смену клуба по окончании срока аренды в итальянской команде.

На данный момент большую часть зарплаты Харт получает за счет средств "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне чемпионата Италии английский голкипер провел в составе "Торино" 20 матчей, в которых пропустил 28 мячей.

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