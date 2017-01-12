"Вест Хэм" отказался продать "Марселю" Пайета за 20 миллионов фунтов стерлингов

"Вест Хэм" в это трансферное окно отказался от продажи полузащитника Димитри Пайета. Как сообщает The Telegraph, "Марсель" предлагал за 29-летнего француза 20 миллионов фунтов стерлингов, а также 2,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве бонусов, если клуб попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Однако "молотобойцы" отклонили предложение по игроку, с которым недавно продлил контракт до 2021 года, несмотря на то, что главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что игрок больше не хочет играть за команду. В текущем сезоне Пайет принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.

Примечателен тот факт, что Димитри Пайет в 2015 году перебрался в "Вест Хэм" из "Марселя" за 13 миллионов фунтов стерлингов.