"Вест Хэм" не собирается отдавать Дзадзу "Ювентусу"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич отметил, что лондонский клуб не планирует расставаться с нападающим Симоне Дзадзой в зимнее трансферное окно. Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что итальянец может вернуться из аренды в "Ювентус". Летом "молотобойцы" подписали игрока до окончания сезона с опцией обязательного выкупа за 20 миллионов евро.

- Это неправда, что мы собираемся отдать Дзадзу, - приводит Football Italia слова Билича. - Он наш игрок, и мы надеемся, что он покажет все, на что способен. Единственное решение по нему, которое я должен принять, - выйдет ли Дзадза на поле в матче с "Кристал Пэлас".