"Вэст Хэм" намерен приобрести Миральяса

Нападающий "Эвертона" Кевин Миральяс может перейти в "Вест Хэм", сообщает Mirror. По информации источника, на трансфере 30-летнего игрока настаивает новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, который знаком с бельгийцем по работе в ливерпульской команде.

Ранее сообщалось, что форварда и полузащитника Моргана Шнейдерлена выгнали с тренировки клуба из-за неподобающего поведения.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Миральяс провел десять матчей и не отметился результативными действиями.