"Вест Хэм" надеется приобрести Руни летом

Руководство "Вест Хэма" заинтересовано в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. Английский футболист потерял место в основном составе с приходом на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что сам футболист склоняется к возвращению в "Эвертон", воспитанником которого он является. Футболист хочет сменить команду, чтобы иметь возможность попасть в сборную Англии на чемпионат мира-2018. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.