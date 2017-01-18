"Вест Хэм" готов продать Пайета

"Вест Хэм" согласен продать нападающего Димитри Пайета, сообщает ВВС. Но в клубе хотят получить достойное предложение по игроку, который получает самую высокую зарплату в команде. Кроме того, руководство "молотобойцев" не собирается поддаваться шантажу со стороны футболиста. Ранее француз отказался от выступлений за "Вест Хэм".

Главный тренер команды Славен Билич отправил Пайета в молодежную команду, но игрок уже успел поскандалить и там. Сегодня он самовольно покинул тренировку "по семейным обстоятельствам". В 2015 году француз перешел в состав "Вест Хэма" из "Марселя" за 15 миллионов евро. Сейчас он хочет вернуться обратно и даже готов к снижению зарплаты.