"Вест Бромвич" отклонил второе предложение "Лестера" по трансферу Эванса

Руководство "Вест Бромвича" намерено сохранить в своем составе защитника Джонни Эванса. По информации BBC, "дрозды" отказались продавать игрока обороны в "Лестер" за 23 миллиона фунтов стерлингов. Первое предложение "лис" составляло 10 миллионов фунтов.

Ранее подписать контракт с 29-летним футболистом пытался "Манчестер Сити". "Горожанам" также не удалось договориться с "Вест Бромвичем".

Отметим, что в стартовавшем чемпионате Англии Эванс не провел ни одной минуты - защитник продолжает восстанавливаться от повреждения бедра, полученного в начале августа. За два предыдущих сезона в составе "дроздов" он принял участие в 65 матчах во всех турнирах, забив 3 гола.