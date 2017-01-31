"Вест Бромвич" не продал Рондона в Китай к Витселю

"Вест Бромвич" отклонил предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" о покупке нападающего Саломона Рондона, утверждает Daily Mail. Китайский клуб был готов заплатить за 27-летнего футболиста 32 миллиона фунтов стерлингов. Но наставник "дроздов" Тони Пьюлис отказался отпускать экс-игрока "Зенита" зимой.

В нынешнем сезоне венесуэлец забил 7 голов в 22 матчах английской премьер-лиги. Форвард перешел в "Вест Бромвич" из "Зенита" в 2015 году. В нынешнее трансферное окно "Тяньцзинь" приобрел другого игрока сине-бело-голубых Акселя Витселя и нападающего "Вильярреала" Алешандре Пату.