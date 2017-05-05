Верратти не уйдет из ПСЖ летом

Донато Ди Кампли, агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти заявил, что игрок не покинет парижский клуб этим летом. Агент отметил, что продажа итальянца стала бы закрытием всего проекта парижского клуба. Верратти играет за ПСЖ с 2012 года, в текущем сезоне он провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– У него контракт до 2021 года, он хочет побеждать и не будет уходить из команды в летнее трансферное окно, – цитирует Le Parisien Ди Кампли. – Есть ли предложения по нему? Не думаю, что ПСЖ захочет его продать. Продажа Марко означала бы закрытие такого проекта, как ПСЖ.