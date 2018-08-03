Вернблум подпишет трехлетний контракт с ПАОК. И сыграет со "Спартаком"

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум продолжит карьеру с ПАОК. По информации "СЭ", сегодня 32-летний швед прилетит в Салоники в 13.20, встретится с руководством греческого клуба и подпишет трехлетний контракт. По его условиям хавбек будет получать 2 миллиона евро за год.

После завершения чемпионата России-2017/18 Вернблум покинул ЦСКА в статусе свободного агента. Скандинава должны успеть заявить для участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, где ПАОК встретится с московским "Спартаком". (Игорь НОВИКОВ)