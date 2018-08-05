Вернблум отказался от перехода в ПАОК?

Из Греции поступает противоречивая информация, касающаяся возможного перехода экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в ПАОК. По некоторым данным, швед отказался подписывать контракт. Одна из причин – нежелание его жены жить в Салониках.

Официальных данных от греческого клуба по поводу трансфера Вернблума, которого собирались заявить до матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком", пока нет. Тем временем в Турции пошли слухи об интересе к хавбеку со стороны "Галатасарая". (Александр БОБРОВ)